    • 04 апреля, 2026
    • 22:13
    Арагчи: Действия Ирана в Ормузском проливе соответствуют международному праву

    Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе является прямым следствием незаконной войны США и Израиля против Ирана, и мировое сообщество должно призвать их к ответу за эти действия.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с австрийской колллегой Беате Майнль-Райзингер.

    "Действия Ирана в Ормузском проливе соответствуют международному праву и направлены на предотвращение злоупотребления ... недружественными странами и их партнерами этим водным маршрутом для нападения на Иран. Суда дружественных государств могут координировать с Исламской Республикой безопасный проход через этот пролив", - подчеркнул в ходе беседы Арагчи, чьи слова приводятся в его телеграм-канале.

    Глава МИД Австрии выразила обеспокоенность последствиями войны для глобальной безопасности и экономики, подчеркнув необходимость дипломатического формата для прекращения войны и заявила о готовности Австрии к посредничеству в этом направлении.

    Арагчи подчеркнул незаконность атак Израиля и США на критически важную гражданскую инфраструктуру Ирана, включая школы, больницы и университеты.

    "Иран полон решимости использовать все свои силы и возможности для защиты суверенитета, национальных интересов и территориальной целостности страны", - подчеркнул иранский министр.

    Майнль-Райзингер и Арагчи также обменялись мнениями по некоторым консульским вопросам, подчеркнув продолжение дипломатического взаимодействия между двумя странами на различных уровнях.

    Əraqçi: İranın Hörmüz boğazındakı hərəkətləri beynəlxalq hüquqa uyğundur

