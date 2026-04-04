Арагчи: Действия Ирана в Ормузском проливе соответствуют международному праву

Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе является прямым следствием незаконной войны США и Израиля против Ирана, и мировое сообщество должно призвать их к ответу за эти действия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с австрийской колллегой Беате Майнль-Райзингер.

"Действия Ирана в Ормузском проливе соответствуют международному праву и направлены на предотвращение злоупотребления ... недружественными странами и их партнерами этим водным маршрутом для нападения на Иран. Суда дружественных государств могут координировать с Исламской Республикой безопасный проход через этот пролив", - подчеркнул в ходе беседы Арагчи, чьи слова приводятся в его телеграм-канале.

Глава МИД Австрии выразила обеспокоенность последствиями войны для глобальной безопасности и экономики, подчеркнув необходимость дипломатического формата для прекращения войны и заявила о готовности Австрии к посредничеству в этом направлении.

Арагчи подчеркнул незаконность атак Израиля и США на критически важную гражданскую инфраструктуру Ирана, включая школы, больницы и университеты.

"Иран полон решимости использовать все свои силы и возможности для защиты суверенитета, национальных интересов и территориальной целостности страны", - подчеркнул иранский министр.

Майнль-Райзингер и Арагчи также обменялись мнениями по некоторым консульским вопросам, подчеркнув продолжение дипломатического взаимодействия между двумя странами на различных уровнях.