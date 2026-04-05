    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan quberniyasında 199 azərbaycanlı kəndi necə məhv edilib?

    Daxili siyasət
    • 05 aprel, 2026
    • 00:27
    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında veriliş hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, verilişdə tarixçi İlqar Niftəliyev İrəvan quverniyasında azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin dağıdılması, Ermənistan hökumətinin inkar etdiyi faktlar və tarixi sənədlərin sübuta yetirdiyi həqiqətlərdən danışıb.

    Onun sözlərinə görə, ermənilərin 1917–1918-ci illərdə İrəvan quberniyasında törətdiyi kütləvi zorakılıq və qırğınlar danılmaz faktlardır: "İrəvan quberniyasında 199 azərbaycanlı kəndi yerlə-yeksan edilib. O zaman İrəvan faciəsini Fövqəladə İstintaq Komissiyası üzə çıxara bilmədi. Çünki komissiya İrəvana buraxılmayıb. Bununla da Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların taleyi araşdırılmayıb. İrəvan quberniyasında sistemli etnik təmizləmə tarixi sənədlərlə sübuta yetirilib. Sovet vaxtı daşnak hökumətinin 250 müsəlman kəndini dağıtması faktı təsdiqlənib. Ermənistanda 30 aylıq daşnak hakimiyyəti dövründə azərbaycanlıların sayı 77 faiz azalıb".

    Tarixçi deyib ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrünün sənədləri İrəvan faciəsini açıq ortaya qoyur: "1919-cu ilin sənədləri bugünkü mübahisələrə cavab verir. Ermənistan hökumətinin inkar etdiyi, ancaq sənədlərin sübut etdiyi həqiqətlər üzə çıxır. Bir sözlə, Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı sistemli sıxışdırma siyasəti aparılıb".

    İ.Niftəliyev İrəvandakı soyqırımın qarşısının alınmamasının səbəbləri, 70 min azərbaycanlının yoxa çıxması və s. məsələlərə də aydınlıq gətirib.

    Daha ətraflı videoda:

    Qərbi Azərbaycan Xronikası Azərbaycan kəndlərinin dağıdılması İrəvan quberniyası İlqar Niftəliyev Elçin Əlibəyli Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrünün sənədləri İrəvan faciəsi

    Son xəbərlər

    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    18:22

    Azərbaycanda vahid büdcə təsnifatı yenilənib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti