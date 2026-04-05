La Liqa: "Barselona" "Atletiko"nu məğlub edib

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    La Liqa: Barselona Atletikonu məğlub edib

    • 05 aprel, 2026
    La Liqa: Barselona Atletikonu məğlub edib

    "Barselona" La Liqanın XXX turunun matçında "Atletiko"nu 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, oyun Madriddə baş tutub.

    Qələbə qollarını Markus Reşford (42) və Robert Levandovski (87) vurub. Meydan sahiblərinin yeganə qolunu isə Culiano Simeone (39) vurub. İlk hissənin əlavə vaxtında Niko Qonzales meydandan qovulduqdan sonra "Atletiko" 10 nəfərlə azlıqda qalıb.

    "Barselona" ardıcıl altıncı qələbəsini qazanıb, liqanın turnir cədvəlinə 76 xalla başçılıq edir və "Real Madrid"dən xal fərqini 7-yə çatdırıb. Öz növbəsində Madrid klubu bu turda "Malyorka"ya 2:1 hesabı ilə məğlub olub. "Atletiko" 57 xalla 4-cü yerdədir.

    "Barselona" növbəti turda "Espanyol"u qəbul edəcək, "Atletiko" isə səfərdə "Sevilya" ilə qarşılaşacaq. Oyunlar aprelin 11-də keçiriləcək. Aprelin 8-də komandalar UEFA Çempionlar Liqasının ¼ finalının ilk oyununda qarşılaşacaqlar.

    "Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче чемпионата Испании

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

