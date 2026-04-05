"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче чемпионата Испании

"Барселона" со счетом 2:1 обыграла "Атлетико" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде.

В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд (42) и Роберт Левандовский (87). У хозяев гол забил Джулиано Симеоне (39). В добавленное к первому тайму время "Атлетико" остался в меньшинстве после удаления Нико Гонсалеса.

"Барселона" одержала шестую победу подряд и с 76 очками лидирует в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Реала" до 7 очков. В свою очередь мадридский клуб в этом туре уступил "Мальорке" (1:2). "Атлетико" с 57 очками занимает 4-е место.

В следующем туре "Барселона" примет "Эспаньол", а "Атлетико" сыграет в гостях с "Севильей". Матчи пройдут 11 апреля. 8 апреля команды встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.