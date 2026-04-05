Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Футбол
    • 05 апреля, 2026
    • 01:25
    Барселона одержала победу над Атлетико в матче чемпионата Испании

    "Барселона" со счетом 2:1 обыграла "Атлетико" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла в Мадриде.

    В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд (42) и Роберт Левандовский (87). У хозяев гол забил Джулиано Симеоне (39). В добавленное к первому тайму время "Атлетико" остался в меньшинстве после удаления Нико Гонсалеса.

    "Барселона" одержала шестую победу подряд и с 76 очками лидирует в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Реала" до 7 очков. В свою очередь мадридский клуб в этом туре уступил "Мальорке" (1:2). "Атлетико" с 57 очками занимает 4-е место.

    В следующем туре "Барселона" примет "Эспаньол", а "Атлетико" сыграет в гостях с "Севильей". Матчи пройдут 11 апреля. 8 апреля команды встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

    ФК Барселона ФК Атлетико чемпионат Испании по футболу
    La Liqa: "Barselona" "Atletiko"nu məğlub edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей