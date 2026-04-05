    "Arsenal" "Sautqempton"a məğlub olaraq İngiltərə Kubokunu tərk edib

    Futbol
    • 05 aprel, 2026
    • 02:20
    Arsenal Sautqemptona məğlub olaraq İngiltərə Kubokunu tərk edib

    İngiltərə Premyer Liqasının lideri "Arsenal" Kubokun 1/4 finalında Çempionşip təmsilçisi "Sauthemqton"a 2:1 hesabı ilə məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, qonaqların qələbə qollarını Ross Stüart (35-ci dəqiqə) və Şi Çarlz (85-ci dəqiqə) vurublar. "Arsenal"ın heyətində Viktor Dyökereş (68-ci dəqiqə) fərqlənib.

    Bu mərhələdəki digər matçlarda "Mançester Siti" "Liverpul"u 4:0, "Çelsi" isə "Port Veyl"i 7:0 hesabı ilə darmadağın edib.

    5 apreldə "Vest Hem" 1/4 finalda "Lids"i qəbul edəcək.

    İngiltərə Kuboku 1871-ci ildən keçirilir, "Arsenal" ən çox titul (14) üzrə rekordçu olaraq qalır. Ötən mövsüm "Kristal Pelas" tarixdə ilk dəfə kuboku qazanıb.

    "Арсенал" уступил "Саутгемптону" и вылетел из Кубка Англии

    Son xəbərlər

    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti