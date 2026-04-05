"Арсенал" уступил "Саутгемптону" и вылетел из Кубка Англии

Лидер Премьер-лиги Англии "Арсенал" со счетом 1:2 проиграл представляющему Чемпионшип "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, победу гостям принесли голы Росса Стюарта (35-я минута) и Ши Чарльза (85). В составе "Арсенала" отличился Виктор Дьёкереш (68).

В других матчах стадии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0, а "Челси" обыграл "Порт Вэйл" - 7:0.

5 апреля "Вест Хэм" в заключительном четвертьфинале примет "Лидс".

Кубок Англии проводится с 1871 года, рекордсменом по числу побед остается "Арсенал" (14 титулов). В прошлом сезоне впервые в истории трофей завоевал "Кристал Пэлас".