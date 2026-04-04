Avstraliya sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
- 04 aprel, 2026
- 23:44
Avstraliya sahillərində 6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat verib.
Zəlzələnin episentri təxminən 1,2 milyon əhalisi olan Adelaida şəhərindən təxminən 1 253 km şimal-qərbdə, ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
