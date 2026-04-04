У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов Австралии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился примерно в 1 253 км к северо-западу от города Аделаида с населением около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.