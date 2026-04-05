    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Netanyahu: İsrail İranın sursat istehsalı imkanlarının 70 %-ni məhv edib

    • 05 aprel, 2026
    • 04:17
    Netanyahu: İsrail İranın sursat istehsalı imkanlarının 70 %-ni məhv edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İranın neft-kimya sənayesinə genişmiqyaslı zərbələr endirildiyini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bununla bağlı açıqlama Netanyahunun "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yayılıb.

    "Sizə söz vermişdim ki, Tehranda (hakimiyyət orqanlarına - red.) mübarizəmizi davam etdirəcəyik və hazırda məhz bunu edirik. Onların sursat istehsal potensialının 70 %-ni məhv etdikdən sonra bu gün onların neft-kimya zavodlarına hücum etdik", - o bildirib.

    Netanyahu İsrailin Silahlı Qüvvələrinin İranın enerji obyektlərini məhv etməyə davam edəcəyini söz verib.

    Daha əvvəl ABŞ və İsrailin İranın Huzistan əyalətindəki Mahşəhr limanındakı xüsusi neft-kimya zonasına endirdiyi zərbələr nəticəsində beş nəfərin öldüyü bildirilib.

    Нетаньяху: Израиль уничтожил 70% возможностей Ирана по производству боеприпасов

