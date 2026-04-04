Нетаньяху: Израиль уничтожил 70% возможностей Ирана по производству боеприпасов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил масштабные удары по нефтехимической промышленности Ирана.

Как передает Report, соответствующее завление обпуликовано на странице Нетаньяху в соцсети Х.

"Я обещал вам, что мы будем продолжать бороться с... (властями - ред.) в Тегеране, и именно это мы сейчас делаем. После того, как мы уничтожили 70% их возможностей по производству боеприпасов, сегодня мы атаковали их нефтехимические заводы", - сказал он.

Нетаньяху пообщал, что ВС Израиля продолжат уничтожать энергообъекты Ирана.

Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по территории особой нефтехимической зоны в порту Махшехр иранской провинции Хузестан погибли пять человек.