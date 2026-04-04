При атаке на нефтехимический комплекс в Иране погибли 5 человек – ОБНОВЛЕНО-3

В результате ударов США и Израиля по территории особой нефтехимической зоны в порту Махшехр иранской провинции Хузестан погибли пять человек.

Как сообщает Report, об этом проинформировало агентство ISNA.

"В результате атаки на нефтехимический комплекс Махшехр погибли 5 человек, 170 пострадали", - говорится в сообщении.

Позднее раненые были выписаны из больницы.

Отметим, что Махшехр (или Бендер-Махшехр) - важный портовый и промышленный город, расположенный на юго-западе Ирана. Является одним из крупнейших нефтехимических центров региона. Здесь расположены нефтехимический комплекс имени имама Хомейни и особые экономические зоны. Город находится на побережье Персидского залива и располагает стратегическим морским портом.

13:07

Угрозы для городов, прилегающих к особой нефтехимической зоне Махшехра, нет.

Как передает Report, об этом сообщает Mehr со ссылкой на Организацию особой экономической зоны нефтехимической промышленности.

Согласно информации, спасательные службы, после атак на несколько предприятий в зоне подразделения промышленной безопасности и пожарные прибыли на место и занимаются тушением пожара.

"Инциденты в особой экономической нефтехимической зоне не представляют угрозы для граждан", - отмечает Организация.

Кроме того, сообщается о полной эвакуации персонала со всех промышленных объектов в этом регионе.

12:23

Как минимум пять человек пострадало в результате атак США и Израиля на нефтехимический комплекс порта им. Имама Хомейни и территорию особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

"5 человек ранены в результате израильско-американской атаки на нефтехимическую зону Махшахра и порт им. Имама Хомейни", - говорится в информации.

Также сообщается, что в результате атаки на нефтехимический комплекс имени Имама Хомейни отдельные его части получили повреждения.

Агентство Isna, со своей стороны, сообщает об ударах США и Израиля по пограничному торговому терминалу "Шаламче" в Хоррамшахре провинции Хузестан, причинивших объекту серьезный ущерб.

12:06

США и Израиль нанесли удары по территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на администрацию Хузестана.

Согласно сообщению, произошло три сильных попадания и взрыва, масштабы ущерба пока неизвестны.

"В результате воздушного нападения на Махшехр пострадали нефтехимические компании Fajr-1 и Fajr-2, а также предприятия Rajal и Amir Kabir", - говорится информации.

Отмечается высокая вероятность жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.