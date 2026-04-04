Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    При атаке на нефтехимический комплекс в Иране погибли 5 человек – ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 22:33
    В результате ударов США и Израиля по территории особой нефтехимической зоны в порту Махшехр иранской провинции Хузестан погибли пять человек.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало агентство ISNA.

    "В результате атаки на нефтехимический комплекс Махшехр погибли 5 человек, 170 пострадали", - говорится в сообщении.

    Позднее раненые были выписаны из больницы.

    Отметим, что Махшехр (или Бендер-Махшехр) - важный портовый и промышленный город, расположенный на юго-западе Ирана. Является одним из крупнейших нефтехимических центров региона. Здесь расположены нефтехимический комплекс имени имама Хомейни и особые экономические зоны. Город находится на побережье Персидского залива и располагает стратегическим морским портом.

    Угрозы для городов, прилегающих к особой нефтехимической зоне Махшехра, нет.

    Как передает Report, об этом сообщает Mehr со ссылкой на Организацию особой экономической зоны нефтехимической промышленности.

    Согласно информации, спасательные службы, после атак на несколько предприятий в зоне подразделения промышленной безопасности и пожарные прибыли на место и занимаются тушением пожара.

    "Инциденты в особой экономической нефтехимической зоне не представляют угрозы для граждан", - отмечает Организация.

    Кроме того, сообщается о полной эвакуации персонала со всех промышленных объектов в этом регионе.

    Как минимум пять человек пострадало в результате атак США и Израиля на нефтехимический комплекс порта им. Имама Хомейни и территорию особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

    "5 человек ранены в результате израильско-американской атаки на нефтехимическую зону Махшахра и порт им. Имама Хомейни", - говорится в информации.

    Также сообщается, что в результате атаки на нефтехимический комплекс имени Имама Хомейни отдельные его части получили повреждения.

    Агентство Isna, со своей стороны, сообщает об ударах США и Израиля по пограничному торговому терминалу "Шаламче" в Хоррамшахре провинции Хузестан, причинивших объекту серьезный ущерб.

    США и Израиль нанесли удары по территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на администрацию Хузестана.

    Согласно сообщению, произошло три сильных попадания и взрыва, масштабы ущерба пока неизвестны.

    "В результате воздушного нападения на Махшехр пострадали нефтехимические компании Fajr-1 и Fajr-2, а также предприятия Rajal и Amir Kabir", - говорится информации.

    Отмечается высокая вероятность жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки (США) Нефтехимический завод Израиль Иран
    Mahşəhr neft-kimya kompleksinə hücum nəticəsində 5 nəfər ölüb – YENİLƏNİB-3
    US and Israel strike petrochemical facilities in southwest Iran - UPDATED

