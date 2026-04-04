Mahşəhr neft-kimya kompleksinə hücum nəticəsində 5 nəfər ölüb – YENİLƏNİB-3
- 04 aprel, 2026
- 22:22
ABŞ və İsrailin İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan əyalətinin Mahşəhr limanındakı xüsusi neft-kimya zonasının ərazisinə zərbələr endirməsi nəticəsində 5 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
"Mahşəhr neft-kimya kompleksinə hücumda 5 nəfər ölüb, 170 yaralı xəstəxanadan evə buraxılıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Mahşəhr (və ya Bəndər Mahşəhr) İranın cənub-qərbində, Xuzistan ostanında yerləşən mühüm liman və sənaye şəhəridir. Regionun ən böyük neft-kimya mərkəzlərindən biridir. Burada "İmam Xomeyni" adına neft-kimya kompleksi və xüsusi iqtisadi zonalar yerləşir. Şəhər Fars körfəzinin sahilində yerləşir və strateji dəniz limanına malikdir.
Mahşəhr xüsusi neft-kimya zonasına yaxın şəhərlər üçün təhlükə yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" Neft-Kimya Sənayesi Xüsusi İqtisadi Zonası Təşkilatına istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zonadakı bir neçə müəssisəyə edilən hücumlardan sonra xilasetmə xidmətləri, sənaye təhlükəsizliyi bölmələri və yanğınsöndürənlər hadisə yerinə gəlib.
"Xüsusi iqtisadi neft-kimya zonasındakı insidentlər vətəndaşlar üçün təhlükə yaratmır", - Təşkilat qeyd edib.
Bundan əlavə, bu regiondakı bütün sənaye obyektlərindən heyətin tam təxliyə edildiyi bildirilib.
ABŞ və İsrailin İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzestan əyalətinin Mahşəhr limanındakı İmam Xomeyni adına neft-kimya kompleksinə və xüsusi neft-kimya zonasının ərazisinə hücumları nəticəsində ən azı beş nəfər zərər çəkib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Mehr" agentliyi xəbər verir.
"İsrail-Amerika hücumu nəticəsində Mahşəhrın neft-kimya zonasına və İmam Xomeyni adına limana edilən hücumda 5 nəfər yaralanıb", - məlumatda deyilir.
Həmçinin bildirilir ki, İmam Xomeyni adına neft-kimya kompleksinə edilən hücum nəticəsində onun ayrı-ayrı hissələri zədələnib.
Isna agentliyi öz növbəsində ABŞ və İsrailin Xuzestan əyalətinin Xorrəmşəhr şəhərindəki "Şalamçe" sərhəd ticarət terminalına endirdiyi zərbələr barədə məlumat verir ki, bu da obyektə ciddi ziyan vurub.
ABŞ və İsrail İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan əyalətinin Mahşəhr limanındakı xüsusi neft-kimya zonasının ərazisinə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i Xuzistan administrasiyasına istinadən məlumat yayıb.
Azı üç zərbənin endirildiyi qeyd olunub.
"Mahşəhrə hava hücumu nəticəsində "Fajr-1" və "Fajr-2" neft-kimya şirkətləri, həmçinin "Rajal" və "Amir Kabir" müəssisələri zərər çəkib", - məlumatda bildirilib.
Mülki şəxslər arasında ölənlər və yaralananların olma ehtimalının yüksək olduğu qeyd edilib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.