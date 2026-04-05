Əraqçi AEBA direktorunu etimadı pozmaqda təqsirləndirib
- 05 aprel, 2026
- 03:35
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib ki, AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossinin İslam Respublikasının nüvə obyektlərinə hücumlara qarşı reaksiya verməməsi agentliyə etibarı sarsıdır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə onun BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşə ünvanladığı məktubda bildirib.
"ABŞ və İsrailin dinc nüvə obyektlərinə davam edən hücumları insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün ciddi risklər yaradır", - o qeyd edib.
Əraqçinin sözlərinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurası, AEBA-nın İdarə Heyəti və onun rəhbəri bu cür hücumların qarşısını almaq üçün "effektiv tədbirlər görməyiblər".
O, həmçinin Qrossini İranın nüvə proqramı ilə bağlı məxfi məlumatları açıqlamaqda ittiham edib ki, bu da onun fikrincə, yeni zərbələrə səbəb ola bilərdi.
Xarici işlər naziri vurğulayıb ki, bu cür hərəkətlər AEBA-nın təhlükəsizlik rejiminə və onun qərəzsizliyinə inamı sarsıdır.