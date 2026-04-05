    Əraqçi AEBA direktorunu etimadı pozmaqda təqsirləndirib

    Region
    • 05 aprel, 2026
    • 03:35
    Əraqçi AEBA direktorunu etimadı pozmaqda təqsirləndirib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib ki, AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossinin İslam Respublikasının nüvə obyektlərinə hücumlara qarşı reaksiya verməməsi agentliyə etibarı sarsıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə onun BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşə ünvanladığı məktubda bildirib.

    "ABŞ və İsrailin dinc nüvə obyektlərinə davam edən hücumları insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün ciddi risklər yaradır", - o qeyd edib.

    Əraqçinin sözlərinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurası, AEBA-nın İdarə Heyəti və onun rəhbəri bu cür hücumların qarşısını almaq üçün "effektiv tədbirlər görməyiblər".

    O, həmçinin Qrossini İranın nüvə proqramı ilə bağlı məxfi məlumatları açıqlamaqda ittiham edib ki, bu da onun fikrincə, yeni zərbələrə səbəb ola bilərdi.

    Xarici işlər naziri vurğulayıb ki, bu cür hərəkətlər AEBA-nın təhlükəsizlik rejiminə və onun qərəzsizliyinə inamı sarsıdır.

    Abbas Əraqçi Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) Rafael Qrossi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Арагчи обвинил главу МАГАТЭ в подрыве доверия из-за реакции на удары по Ирану

    Son xəbərlər

    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti