Арагчи обвинил главу МАГАТЭ в подрыве доверия из-за реакции на удары по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что отсутствие должной реакции генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атаки на ядерные объекты Ирана подрывает доверие к агентству.

Как передает Report, об этом говорится в его письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Продолжающиеся нападения США и Израиля на мирные ядерные объекты… создают серьезные риски для здоровья человека и окружающей среды", - отметил он.

По словам Арагчи, Совет Безопасности ООН, Совет управляющих МАГАТЭ и его глава "не приняли эффективных мер" для предотвращения подобных атак.

Он также обвинил Гросси в раскрытии конфиденциальной информации о ядерной программе Ирана, что, по его мнению, могло способствовать новым ударам.

Как подчеркнул глава МИД, такие действия "подорвали доверие к режиму гарантий МАГАТЭ и его беспристрастности".