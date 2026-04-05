Арагчи обвинил главу МАГАТЭ в подрыве доверия из-за реакции на удары по Ирану
- 05 апреля, 2026
- 00:57
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что отсутствие должной реакции генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атаки на ядерные объекты Ирана подрывает доверие к агентству.
Как передает Report, об этом говорится в его письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
"Продолжающиеся нападения США и Израиля на мирные ядерные объекты… создают серьезные риски для здоровья человека и окружающей среды", - отметил он.
По словам Арагчи, Совет Безопасности ООН, Совет управляющих МАГАТЭ и его глава "не приняли эффективных мер" для предотвращения подобных атак.
Он также обвинил Гросси в раскрытии конфиденциальной информации о ядерной программе Ирана, что, по его мнению, могло способствовать новым ударам.
Как подчеркнул глава МИД, такие действия "подорвали доверие к режиму гарантий МАГАТЭ и его беспристрастности".