    Pezeşkian Qızıl Aypara Cəmiyyətinə təşəkkür edib

    • 05 aprel, 2026
    • 00:12
    Pezeşkian Qızıl Aypara Cəmiyyətinə təşəkkür edib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Qızıl Aypara Cəmiyyətinə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Yerlərdə var gücü ilə çalışan və öz çevik hərəkətləri, cəsarəti, fədakarlığı ilə heyrətamiz iş görən Qırmızı Aypara humanitar təşkilatlarının fədakar könüllülərinə və əməkdaşlarına minnətdaram", - Pezeşkian qeyd edib.

    O, ABŞ və İsrailin zərbələrinə məruz qalan ərazilərdə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin axtarış-xilaetmə işlərini yüksək qiymətləndirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq, Küveyt və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Məsud Pezeşkian Qızıl Aypara Cəmiyyəti
    Пезешкиан поблагодарил Общество Красного Полумесяца

    Son xəbərlər

    19:26

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti