Pezeşkian Qızıl Aypara Cəmiyyətinə təşəkkür edib
- 05 aprel, 2026
- 00:12
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Qızıl Aypara Cəmiyyətinə təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Yerlərdə var gücü ilə çalışan və öz çevik hərəkətləri, cəsarəti, fədakarlığı ilə heyrətamiz iş görən Qırmızı Aypara humanitar təşkilatlarının fədakar könüllülərinə və əməkdaşlarına minnətdaram", - Pezeşkian qeyd edib.
O, ABŞ və İsrailin zərbələrinə məruz qalan ərazilərdə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin axtarış-xilaetmə işlərini yüksək qiymətləndirib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq, Küveyt və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
قدردان داوطلبان و امدادگران فداکار هلال احمر هستم که با همه وجود در میدان خدمترسانی حاضر شده و با سرعت عمل، دلیری، همدلی، از جانگذشتگی و شهادت، آفریننده لحظات تحسین برانگیزی بودهاند.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 4, 2026
میدان دفاع از ایران عزیز از حضور زنان و مردان شجاع خالی نخواهد شد. https://t.co/SaUp3DdNLK