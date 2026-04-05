Пезешкиан поблагодарил Общество Красного Полумесяца
- 05 апреля, 2026
- 00:25
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Обществу Красного Полумесяца.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Выражаю признательность самоотверженным волонтёрам и сотрудникам гуманитарных организаций Красного Полумесяца, которые, работая на местах, демонстрируют оперативность, мужество и преданность, выполняя поистине впечатляющую работу", - отметил Пезешкиан.
Он высоко оценил поисково-спасательные работы Красного Полумесяца в районах, подвергшихся ударам США и Израиля.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и на Кипре.
قدردان داوطلبان و امدادگران فداکار هلال احمر هستم که با همه وجود در میدان خدمترسانی حاضر شده و با سرعت عمل، دلیری، همدلی، از جانگذشتگی و شهادت، آفریننده لحظات تحسین برانگیزی بودهاند.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 4, 2026
میدان دفاع از ایران عزیز از حضور زنان و مردان شجاع خالی نخواهد شد. https://t.co/SaUp3DdNLK