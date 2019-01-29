США послала запрос Канаде об экстрадиции финдиректора Huawei

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Канады получило от США официальный запрос об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что конечный срок для того, чтобы направить запрос, - 30 января.

Канадский минюст накануне подтвердил получение официального запроса от США. Теперь судье в провинции Британская Колумбия предстоит решить, есть ли все необходимые доказательства для экстрадиции. Затем министр юстиции примет финальное решение.

Отметим, что китайские власти с момент ареста дочери основателя Huawei задержали 13 граждан Канады.

США запрашивают экстрадицию дочери основателя Huawei по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.