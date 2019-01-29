США официально выдвинули обвинения против Huawei

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнёров по почти двум десяткам предполагаемых преступлений", — приводится заявление исполняющего обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакера.

Согласно обнародованным Минюстом США данным, Huawei обвиняется в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.

Кроме того, Минюст обнародовал официальные обвинения в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Ранее CМИ сообщали, что прокуратура США подозревает Huawei в хищении коммерческих секретов.

Ранее сообщалось о том, что в США хотят ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний.