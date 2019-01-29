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    США официально выдвинули обвинения против Huawei

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

    "Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнёров по почти двум десяткам предполагаемых преступлений", — приводится заявление исполняющего обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакера.

    Согласно обнародованным Минюстом США данным, Huawei обвиняется в попытке хищения коммерческой тайны у компании T-Mobile и нарушении санкций США против Ирана.

    Кроме того, Минюст обнародовал официальные обвинения в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

    Ранее CМИ сообщали, что прокуратура США подозревает Huawei в хищении коммерческих секретов.

    Ранее сообщалось о том, что в США хотят ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний.

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