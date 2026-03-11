Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США попросили Бухарест разместить дополнительные силы на авиабазе на востоке Румынии

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 09:24
    США попросили Бухарест разместить дополнительные силы на авиабазе на востоке Румынии

    США обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для их дальнейшего участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Digi24.

    По данным источников, речь идет о размещении дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их количество не называется.

    Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, 11 марта проведет заседание Верховного совета обороны страны, на котором будет проведен "анализ временного размещения [американских] военных сил" в стране.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана авиабаза Михаил Когэлничану
    ABŞ Rumıniyadan Mixail Koqelniçanu aviabazasında əlavə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsini istəyib
    US requests Romania to host additional forces at eastern air base
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    10:02

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    09:58

    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    09:55

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    09:51

    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    09:38

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

    Другие страны
    09:34

    Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

    Другие страны
    Лента новостей