США попросили Бухарест разместить дополнительные силы на авиабазе на востоке Румынии
- 11 марта, 2026
- 09:24
США обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для их дальнейшего участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Digi24.
По данным источников, речь идет о размещении дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их количество не называется.
Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, 11 марта проведет заседание Верховного совета обороны страны, на котором будет проведен "анализ временного размещения [американских] военных сил" в стране.
