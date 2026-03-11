США попросили Бухарест разместить дополнительные силы на авиабазе на востоке Румынии

США обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для их дальнейшего участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Digi24.

По данным источников, речь идет о размещении дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их количество не называется.

Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, 11 марта проведет заседание Верховного совета обороны страны, на котором будет проведен "анализ временного размещения [американских] военных сил" в стране.