    ABŞ Rumıniyadan Mixail Koqelniçanu aviabazasında əlavə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsini istəyib

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 09:46
    ABŞ Rumıniyadan Mixail Koqelniçanu aviabazasında əlavə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsini istəyib

    ABŞ Rumıniyaya ölkənin şərqindəki Mixail Koqelniçanu aviabazada Yaxın Şərqdəki döyüş əməliyyatlarında sonradan iştirak etmək üçün əlavə qüvvələr yerləşdirməsi barədə müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS "Digi24" telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, söhbət əlavə qırıcıların və hərbi qulluqçuların yerləşdirilməsindən gedir, lakin onların sayı açıqlanmır.

    Rumıniyanın Prezidenti Nikuşor Dan isə öz növbəsində martın 11-də ölkənin Ali Müdafiə Şurasının iclasını keçirəcək, burada ABŞ hərbi qüvvələrinin ölkədə müvəqqəti yerləşdirilməsinin "təhlili" aparılacaq.

    ABŞ Rumıniya Aviabaza Nikuşor Dan
    США попросили Бухарест разместить дополнительные силы на авиабазе на востоке Румынии
    US requests Romania to host additional forces at eastern air base

