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США отложили массовое производство F-35

США отложили массовое производство F-35 Пентагон принял решение перенести полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок.
Другие страны
2 января 2021 г. 08:54
США отложили массовое производство F-35

Пентагон принял решение перенести полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, американское военное ведомство пока не готово проинформировать, когда они будут готовы к проведению боевых испытаний, которые откладывались с 2017 года.

Испытания были запланированы на декабрь 2020 года. Пресс-секретарь замглавы Пентагона Эллен Лорд заявила, что их отменили из-за "технических проблем" и влияния пандемии коронавируса. До марта этого года должно было быть принято решение о массовом производстве. Новая дата будет назначена, исходя из независимой технической экспертизы.

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