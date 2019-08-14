США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, решение о развертывании ракет средней дальности будет приниматься руководителями стран региона, поскольку данное решение является "суверенным правом лидеров государств".

"Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США".