США обеспокоены намерением Евросоюза выделить Ирану $20,7 млн

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Власти США считают, что заявление руководства Евросоюза о намерении выделить Ирану $20,7 млн для расширения экономических отношений является "неправильным посланием в неправильное время".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Иностранная помощь от европейских налогоплательщиков дает возможность режиму [в Тегеране] продолжать пренебрегать нуждами своего народа", - приводит его слова пресс-служба Госдепартамента. Он также отметил, что США и ЕС должны вместе работать над тем, чтобы найти долгосрочное решение, которое "поддержит иранский народ и положит конец угрозе безопасности со стороны властей Ирана в регионе".

23 августа пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что одобрила первый пакет помощи Ирану в размере €18 млн (чуть менее $21 млн). Отмечается, что данные меры - первый шаг в рамках более широкого пакета помощи для этой страны в размере €50 млн.