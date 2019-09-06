США назвали своих соперников в космосе.

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд перечислил страны, которые являются угрозой для космических сил страны. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, об этом чиновник сказал на неправительственном Совете по международным отношениям. Он заметил, что в 1990-х, когда происходило размещение американских сил в космосе, Вашингтон исходил из отсутствия конкурентов в этой области. В настоящее время космос превратился в сферу соперничества.

"В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран", - заявил Данфорд.

Он добавил, что они угрожают американскому потенциалу в космосе, а также военным и космическим интересам страны.