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США назначили спецпосланника по Гаити

США назначили спецпосланника по Гаити Соединенные Штаты назначили дипломата Дэниэла Фута спецпосланником по Гаити, он будет содействовать установлению долгосрочного мира и стабильности в этой стране.
Другие страны
22 июля 2021 г. 16:55
США назначили спецпосланника по Гаити

Соединенные Штаты назначили дипломата Дэниэла Фута спецпосланником по Гаити, он будет содействовать установлению долгосрочного мира и стабильности в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Госдепартамент рад сообщить, что посол Дэниэл Фут, кадровый сотрудник Высшей дипломатической службы, будет выполнять обязанности спецпосланника по Гаити", - сказал Прайс, чье заявление распространил госдеп.

Отмечается, что в обязанности Фута, среди прочего, будут входить "взаимодействие с гаитянскими и международными партнерами в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности (в Гаити), а также содействие проведению свободных и справедливых выборов президента и в законодательные органы".

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