​США направят к берегам Йемена два военных корабля 

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ США направили к берегам Йемена авианосец и ракетный крейсер. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию об этом распространил Пентагон.

"Авианосец "Теодор Рузвельт" и ракетный крейсер "Норманди" вышли из своей базы в Персидском заливе и через Ормузский пролив вошли в Аравийское море", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти корабли будут задействованы в операции по обеспечению безопасности в Аравийском море, Аденском заливе, Бабельмандебском проливе и южной части Красного моря.

"Цель этих операций заключается в обеспечении безопасности критически важных транспортных маршрутов в регионе", - подчеркивается в сообщении.

В последнее время ВМС США усилили свое присутствие в регионе из-за продолжающейся нестабильной ситуации в Йемене, заявили в Пентагоне.