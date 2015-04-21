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    ​США направят к берегам Йемена два военных корабля 

    Пентагон: Цель операций заключается в обеспечении безопасности критически важных транспортных маршрутов в регионе 

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ США направили к берегам Йемена авианосец и ракетный крейсер. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию об этом распространил Пентагон. 

    "Авианосец "Теодор Рузвельт" и ракетный крейсер "Норманди" вышли из своей базы в Персидском заливе и через Ормузский пролив вошли в Аравийское море", - говорится в сообщении. 

    Также отмечается, что эти корабли будут задействованы в операции по обеспечению безопасности в Аравийском море, Аденском заливе, Бабельмандебском проливе и южной части Красного моря.

    "Цель этих операций заключается в обеспечении безопасности критически важных транспортных маршрутов в регионе", - подчеркивается в сообщении. 

    В последнее время ВМС США усилили свое присутствие в регионе из-за продолжающейся нестабильной ситуации в Йемене, заявили в Пентагоне.

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