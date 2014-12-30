 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​США нанесли авиаудар по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали

    Целью для удара стал один из лидеров Аш-Шабаб

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ США в понедельник нанесли удар по сомалийскому филиалу "Аль-Каиды" группировке "Аш-Шабаб", сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона, контр-адмирал Джон Кирби.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "Целью для удара стал один из лидеров "Аш-Шабаб". Удар был нанесен в окрестностях города Саакой", - сказал Кирби, добавив, что сейчас у минобороны нет данных насчет жертв среди гражданского населения.

    "Мы выясняем результаты налета и предоставим дополнительную информацию, как только детали станут известны", - заключил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi