​США нанесли авиаудар по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ США в понедельник нанесли удар по сомалийскому филиалу "Аль-Каиды" группировке "Аш-Шабаб", сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона, контр-адмирал Джон Кирби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "Целью для удара стал один из лидеров "Аш-Шабаб". Удар был нанесен в окрестностях города Саакой", - сказал Кирби, добавив, что сейчас у минобороны нет данных насчет жертв среди гражданского населения.

"Мы выясняем результаты налета и предоставим дополнительную информацию, как только детали станут известны", - заключил он.