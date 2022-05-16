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США намерены укрепить отношения с ОАЭ

США намерены укрепить отношения с ОАЭ Соединенные Штаты намерены продолжать работу, направленную на укрепление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Другие страны
16 мая 2022 г. 21:14
США намерены укрепить отношения с ОАЭ

Соединенные Штаты намерены продолжать работу, направленную на укрепление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис, выступая в Абу-Даби перед американскими журналистами, которые сопровождали ее в поездке на церемонию похорон предыдущего лидера ближневосточной страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

"Мы находимся здесь, чтобы обсудить силу этого партнерства и этой дружбы, а также нашу приверженность продолжению в будущем работы с целью укрепления этих отношений", - заявила заместитель главы американской администрации. Высказывания Харрис привел ее пресс-пул.

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