США намерены предложить Польше военные базы за отказ от сотрудничества с Ираном и Китаем

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ США готовят для Польши предложение по размещению на территории страны военных баз в качестве награды за отказ от тесного сотрудничества с Китаем и Ираном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты Rzeczpospolita, главной целью поездки госсекретаря США Майкла Помпео в Венгрию, Словакию и Польшу будет "приостановка нарастающего влияния Пекина в Центральной Европе". Газета считает, что это вызов для Польши, так как страна рассчитывает на китайские инвестиции в области инфраструктуры.

Rzeczpospolita пишет, что американцы ожидают также, что Варшава поддержит их в столкновении с другой влиятельной страной - Ираном.

"Потому что несмотря на то, что польский МИД старается предотвратить открытый конфликт с Тегераном, Вашингтон не скрывает, что при помощи варшавской конференции намерен прежде всего предотвратить нарастающее влияние иранцев на Ближнем Востоке", - говорится в материале.

По мнению газеты, подобная переориентация польской внешней политики может угрожать вырисовывающемуся в последнее время улучшению отношений с Францией, Германией и другими странами ЕС. "Однако, все указывает на то, что за это Польша получит от США награду. США сейчас улучшают предложение о расширении военного присутствия в Польше", - цитирует издание слова своего источника.

По ее данным, об этом будет говорить в Варшаве вице-президент США Майкл Пенс, хотя окончательное решение Пентагон огласит в марте.