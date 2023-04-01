О нас

США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд Администрация США 3 апреля объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,6 млрд.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 02:16
США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

Администрация США 3 апреля объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,6 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

По их информации, в новый пакет будут включены радары противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и различные типы боеприпасов, в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

При этом собеседники агентства также рассказали, что итоговая сумма пакета помощи и его содержимое могут быть еще скорректированы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini açıqlayacaq

Самое читаемое

Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
Генпрокуратура организует конференцию в Загатале
27 марта 2023 г. 11:25
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi