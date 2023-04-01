США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

Администрация США 3 апреля объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,6 млрд.

Администрация США 3 апреля объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,6 млрд.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

По их информации, в новый пакет будут включены радары противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и различные типы боеприпасов, в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

При этом собеседники агентства также рассказали, что итоговая сумма пакета помощи и его содержимое могут быть еще скорректированы.