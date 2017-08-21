США и Южная Корея начали масштабные военные учения

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Начались 11-дневные военные маневры с участием США, Южной Кореи и других государств. Как сообщает Report со ссылкой на DW, в этих давно запланированных 11-дневных учениях под кодовым названием "Ulchi Freedom Guardian" (UFG) отрабатывается сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции.

Только США выделили для маневров 17500 солдат и офицеров. Из них 3000 человек были переброшены в регион по воздуху. Для сдерживания КНДР Вашингтон дислоцировал в Южной Корее 28500 военнослужащих.

В учениях участвуют также военные из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.

Маневры проходят в условиях повышенной напряженности в регионе. Наблюдатели опасаются, что Северная Корея может отреагировать, к примеру, новыми ракетными испытаниями.

20 августа государственные СМИ КНДР назвали американо-южнокорейские учения "выражением враждебности", предупредив, что никто не может гарантировать того, что эти маневры не перерастут в боевые действия. Пхеньян постоянно обвиняет США в подготовке военного вторжения. Вашингтон, однако, отрицает это.