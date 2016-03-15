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    США и Куба восстанавливают почтовое сообщение

    16 марта будет осуществлен первый рейс с корреспонденцией и посылками на борту

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ США и Куба восстанавливают прямое почтовое сообщение впервые спустя 50 лет. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила производственная группа "Почта Кубы".

    В среду, 16 марта, будет осуществлен первый рейс с корреспонденцией и посылками на борту.

    На первом этапе оно будет обеспечено за счет реализации пилотного проекта.

    В декабре 2014 года США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. 20 июля 2015 года были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне. 

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