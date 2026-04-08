Хегсет заявил о тотальном уничтожении оборонно-промышленного потенциала Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Израиль достигли всех поставленных целей в Иране, нанеся серьезный удар по его военному потенциалу.

Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, операция была проведена "в соответствии с планом, в срок и точно так, как было запланировано с самого первого дня".

Хегсет также заявил, что Иран потерпел "сокрушительное военное поражение". По его данным, за прошедшую ночь США нанесли более 800 ударов, которые "полностью уничтожили оборонно-промышленную базу Ирана, являющуюся важнейшим элементом миссии".

При этом министр отметил, что Иран сохраняет ограниченные возможности для ответных действий. "Они все еще могут стрелять, но их система командования и управления настолько разрушена, что они не могут толком общаться и координировать действия. Они могут стрелять то тут, то там, но это было бы очень и очень неразумно", - подчеркнул он.

"Операция "Эпическая ярость" стала исторической и сокрушительной победой на поле боя. Военная победа с большой буквы, по любым меркам", - добавил Хегсет.

По словам Хегсета, США также добились всех поставленных целей касательно свободного судоходства в Ормузском проливе.

"Пришло время остальному миру активнее включиться и обеспечить, чтобы этот маршрут оставался открытым", - добавил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.