    Хегсет заявил о тотальном уничтожении оборонно-промышленного потенциала Ирана

    • 08 апреля, 2026
    • 16:16
    Хегсет заявил о тотальном уничтожении оборонно-промышленного потенциала Ирана

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Израиль достигли всех поставленных целей в Иране, нанеся серьезный удар по его военному потенциалу.

    Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Вашингтоне.

    По его словам, операция была проведена "в соответствии с планом, в срок и точно так, как было запланировано с самого первого дня".

    Хегсет также заявил, что Иран потерпел "сокрушительное военное поражение". По его данным, за прошедшую ночь США нанесли более 800 ударов, которые "полностью уничтожили оборонно-промышленную базу Ирана, являющуюся важнейшим элементом миссии".

    При этом министр отметил, что Иран сохраняет ограниченные возможности для ответных действий. "Они все еще могут стрелять, но их система командования и управления настолько разрушена, что они не могут толком общаться и координировать действия. Они могут стрелять то тут, то там, но это было бы очень и очень неразумно", - подчеркнул он.

    "Операция "Эпическая ярость" стала исторической и сокрушительной победой на поле боя. Военная победа с большой буквы, по любым меркам", - добавил Хегсет.

    По словам Хегсета, США также добились всех поставленных целей касательно свободного судоходства в Ормузском проливе.

    "Пришло время остальному миру активнее включиться и обеспечить, чтобы этот маршрут оставался открытым", - добавил он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Heqset: İranın müdafiə-sənaye potensialı tamamilə məhv edilib

