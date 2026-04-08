İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Heqset: İranın müdafiə-sənaye potensialı tamamilə məhv edilib

    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 16:22
    Heqset: İranın müdafiə-sənaye potensialı tamamilə məhv edilib

    ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset ABŞ və İsrailin hər bir hədəfə, plana uyğun olaraq, vaxtında və tam olaraq ilk gündən planlaşdırıldığı kimi çatdığını bildirib.

    Bu barədə "Report" xəbər verir.

    Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset ABŞ və İsrailin İranın hərbi potensialına ciddi zərbə endirərək, İranda qarşıya qoyulmuş bütün hədəflərə nail oluduğunu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əməliyyat plana uyğun, vaxtında və tam olaraq ilk gündən planlaşdırıldığı kimi həyata keçirilib.

    Heqset həmçinin bildirib ki, İran sarsıdıcı hərbi məğlubiyyətə uğrayıb. Onun məlumatına görə, ötən gecə ərzində ABŞ 800-dən çox zərbə endirib, bunlar da missiyanın ən mühüm elementi olan İranın müdafiə sənayesi bazasını tamamilə dağıdıb.

    Bununla belə, nazir qeyd edib ki, İranın cavab tədbirləri üçün məhdud imkanları qalıb. "Onlar hələ də atəş aça bilərlər, lakin onların komandanlıq və idarəetmə sistemi o dərəcədə dağıdılıb ki, onlar normal şəkildə əlaqə saxlaya və fəaliyyətlərini əlaqələndirə bilmirlər. Onlar hər yerə atəş aça bilərlər, lakin bu, çox və çox ağılsızlıq olardı", - o vurğulayıb.

    Heqset əlavə edib ki, "Epik qəzəb" əməliyyatı döyüş meydanında tarixi və sarsıdıcı qələbə oldu: "Bütün meyarlara görə, böyük hərflə yazılan hərbi qələbədir".

    Хегсет заявил о тотальном уничтожении оборонно-промышленного потенциала Ирана

    Son xəbərlər

    17:03

    Digər ölkələr
    17:01

    Futbol
    16:59
    Foto

    Daxili siyasət
    16:55

    Energetika
    16:54

    Fərdi
    16:54
    Foto

    Xarici siyasət
    16:51

    Digər ölkələr
    16:49

    Futbol
    16:47

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti