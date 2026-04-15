США и Иран могут возобновить переговоры в Пакистане на следующей неделе
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 18:13
США и Иран, вероятно, возобновят переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в Пакистан.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в пакистанской столице Исламабаде, где 11-12 апреля состоялась встреча представителей Ирана и США.
В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что США и Иран в принципе согласились провести новый раунд переговоров, однако точная дата и место встречи пока не определены.
Отметим, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня.
Последние новости
