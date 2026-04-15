Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 15 апреля, 2026
    США и Иран могут возобновить переговоры в Пакистане на следующей неделе

    США и Иран, вероятно, возобновят переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в Пакистан.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в пакистанской столице Исламабаде, где 11-12 апреля состоялась встреча представителей Ирана и США.

    В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что США и Иран в принципе согласились провести новый раунд переговоров, однако точная дата и место встречи пока не определены.

    Отметим, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня.

    Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки (США) Иран Пакистан
    Pakistanda növbəti həftə ABŞ-İran danışıqları bərpa edilə bilər

