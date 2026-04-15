Pakistanda növbəti həftə ABŞ-İran danışıqları bərpa edilə bilər
- 15 aprel, 2026
- 18:18
ABŞ və İran, münaqişənin tənzimlənməsi üzrə danışıqları növbəti həftə Pakistanda bərpa edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.
Danışıqların yeni raundunun aprelin 11-12-də İran və ABŞ nümayəndələrinin görüşünün keçirildiyi Pakistanın paytaxtı İslamabadda baş tutacağı gözlənilir.
"The Wall Street Journal" bildirib ki, ABŞ və İran yeni danışıqlar raundu keçirməyə razılaşıblar, lakin görüşün dəqiq tarixi və yeri hələ müəyyən edilməyib.
Qeyd edək ki, dünən ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ və İran arasında danışıqların yaxın iki gün ərzində bərpa oluna biləcəyini bəyan edib.
Son xəbərlər
20:52
İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərirDigər ölkələr
20:38
İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaqDigər ölkələr
20:29
Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunubMədəniyyət siyasəti
20:25
Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdurRegion
20:07
Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdurDigər ölkələr
20:04
Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıbİqtisadiyyat
20:01
DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışırRegion
19:59
Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcəkDigər ölkələr
19:50
Foto