    • 14 апреля, 2026
    • 19:38
    Трамп: Переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня

    Переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

    Он призвал репортеров иностранных медиа оставаться в Исламабаде в связи с высокой вероятностью проведения там в скором времени следующего раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

    "Вам стоит оставаться там, потому что в течение ближайших двух дней может что-то произойти, и мы больше склоняемся к тому, чтобы провести переговоры именно там", - отметил Трамп, обращаясь к журналистам.

    Американский лидер отметил, что продолжение переговоров в пакистанской столице становится более вероятным благодаря роли военного руководства Пакистана, в частности фельдмаршала Асима Мунира: "Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал делает отличную работу", - сказал он.

    Трамп также заявил, что не считает целесообразным проводить переговоры в стране, которая не имеет к этому отношения.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Пакистан
    Tramp: ABŞ və İran arasında danışıqlar yaxın iki gün ərzində bərpa oluna bilər

