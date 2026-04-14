Трамп: Переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня

Переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

Он призвал репортеров иностранных медиа оставаться в Исламабаде в связи с высокой вероятностью проведения там в скором времени следующего раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

"Вам стоит оставаться там, потому что в течение ближайших двух дней может что-то произойти, и мы больше склоняемся к тому, чтобы провести переговоры именно там", - отметил Трамп, обращаясь к журналистам.

Американский лидер отметил, что продолжение переговоров в пакистанской столице становится более вероятным благодаря роли военного руководства Пакистана, в частности фельдмаршала Асима Мунира: "Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал делает отличную работу", - сказал он.

Трамп также заявил, что не считает целесообразным проводить переговоры в стране, которая не имеет к этому отношения.