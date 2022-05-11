США готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы

Соединенные Штаты будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угрозы национальной безопасности.

Соединенные Штаты будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угрозы национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана", - заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

По словам Милли, Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели - "гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США". "Мы привержены обеспечению того, чтобы это никогда не случилось опять", - подчеркнул глава КНШ.