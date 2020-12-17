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США будут разрабатывать урановое топливо для полетов на Луну

США будут разрабатывать урановое топливо для полетов на Луну Соединенные Штаты намерены перерабатывать уран для использования данного топлива на поверхности Луны и планет, а также для космической энергетики.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 01:09
США будут разрабатывать урановое топливо для полетов на Луну

Соединенные Штаты намерены перерабатывать уран для использования данного топлива на поверхности Луны и планет, а также для космической энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в утвержденной президентом США Дональдом Трампом стратегии в области космической ядерной энергетики.

"Возможность безопасно использовать космические ядерные энергетические и двигательные системы крайне важна для поддержания и укрепления доминирования и стратегического лидерства США в космосе, - отмечается в тексте. - Это включает радиоизотопные энергетические системы, реакторы деления, используемые для движения космических аппаратов и других элементов. Данные системы могут позволить работать в тех средах, где солнечной и химической энергии недостаточно, они могут вырабатывать больше энергии при меньшей массе, сократить время полета пилотируемых и роботизированных космических аппаратов".

Стратегия, говорится в документе, необходима для достижения США научных, разведочных, коммерческих задач, а также целей в области национальной безопасности.

США будут "разрабатывать возможности по переработке урана, что позволит производить топливо, пригодное для использования на поверхности Луны и планет, в космической энергетике, ядерных электрических двигательных установках, тепловых ядерных двигательных установках".

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