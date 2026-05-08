    Спрудс заявил о готовности уйти с поста министра обороны Латвии

    Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку после вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире общественного телевидения страны (LSM).

    "Беспилотник необходимо сбить - это, в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил и моя, как политического лидера. Я беру на себя полную ответственность", - отметил Спрудс, добавив, что его задача и задача руководства Национальных вооруженных сил (НБС) - повысить возможности армии сбивать беспилотники, не забывая при этом о таких дополнительных факторах, как безопасность людей.

    Ранее Военно-воздушные силы Латвии сообщили о том, что зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны.

    Андрис Спрудс Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Атака дронов Российско-украинский конфликт Латвия
    Spruds: Dron qalmaqalından sonra müdafiə naziri postundan getməyə hazıram
    Latvian defense minister ready to resign after drone incursion

