Спрудс заявил о готовности уйти с поста министра обороны Латвии

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку после вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире общественного телевидения страны (LSM).

"Беспилотник необходимо сбить - это, в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил и моя, как политического лидера. Я беру на себя полную ответственность", - отметил Спрудс, добавив, что его задача и задача руководства Национальных вооруженных сил (НБС) - повысить возможности армии сбивать беспилотники, не забывая при этом о таких дополнительных факторах, как безопасность людей.

Ранее Военно-воздушные силы Латвии сообщили о том, что зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны.