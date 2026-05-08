    Spruds: Dron qalmaqalından sonra müdafiə naziri postundan getməyə hazıram

    Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruds Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dronlarının ölkənin hava məkanına müdaxiləsindən sonra istefaya getməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə ölkənin İctimai Televiziyasının (LSM) efirində bəyan edib.

    "Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulmalıdır - bu, ilk növbədə, Silahlı Qüvvələrin rəhbəri və siyasi lider kimi mənim məsuliyyətimdir. Məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm", - A.Spruds qeyd edib

    Nazir əlavə edib ki, onun və Silahlı Qüvvələrin rəhbərliyinin vəzifəsi ordunun PUA-ları vurmaq imkanlarını artırmaqdır.

    Спрудс заявил о готовности уйти с поста министра обороны Латвии
    Latvian defense minister ready to resign after drone incursion

