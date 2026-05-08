Spruds: Dron qalmaqalından sonra müdafiə naziri postundan getməyə hazıram
Digər ölkələr
- 08 may, 2026
- 16:41
Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruds Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dronlarının ölkənin hava məkanına müdaxiləsindən sonra istefaya getməyə hazır olduğunu bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə ölkənin İctimai Televiziyasının (LSM) efirində bəyan edib.
"Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulmalıdır - bu, ilk növbədə, Silahlı Qüvvələrin rəhbəri və siyasi lider kimi mənim məsuliyyətimdir. Məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm", - A.Spruds qeyd edib
Nazir əlavə edib ki, onun və Silahlı Qüvvələrin rəhbərliyinin vəzifəsi ordunun PUA-ları vurmaq imkanlarını artırmaqdır.
