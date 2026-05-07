ВВС Латвии сообщили о вторжении БПЛА, один из них упал на территории нефтебазы
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 10:25
Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на национальную телекомпанию LSM.
Отмечается, что несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них потерпели крушение. Один из них упал на территории нефтебазы недалеко от российской границы, в результате чего были повреждены четыре пустых нефтяных резервуара.
По данным источника, место падения одного из аппаратов уже установлено, поиски второго продолжаются.
