ВВС Латвии сообщили о вторжении БПЛА, один из них упал на территории нефтебазы

Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на национальную телекомпанию LSM.

Отмечается, что несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них потерпели крушение. Один из них упал на территории нефтебазы недалеко от российской границы, в результате чего были повреждены четыре пустых нефтяных резервуара.

По данным источника, место падения одного из аппаратов уже установлено, поиски второго продолжаются.