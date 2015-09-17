Спикер переходного парламента Буркина-Фасо заявил о госперевороте

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Спикер переходного парламента Буркина-Фасо Шериф Сай заявил, что в стране произошел государственный переворот и призвал народ выступить против него, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Выступая в эфире радиостанции RFI, он осудил происходящее в стране и призвал народ "немедленно подняться" в ответ на произошедшее.

Ранее сообщалось, что военные руководители в Буркина-Фасо заявили о смещении с поста временно исполняющего обязанности президента страны Мишеля Кафандо. Военные также сообщили о прекращении работы временного правительства. При этом охрана президента захватила Кафандо, премьер-министра и ряд министров в заложники.