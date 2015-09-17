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    Спикер переходного парламента Буркина-Фасо заявил о госперевороте

    Военные Буркина-Фасо заявили о смещении с поста и.о. президента Мишеля Кафандо

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Спикер переходного парламента Буркина-Фасо Шериф Сай заявил, что в стране произошел государственный переворот и призвал народ выступить против него, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Выступая в эфире радиостанции RFI, он осудил происходящее в стране и  призвал народ "немедленно подняться" в ответ на произошедшее.

    Ранее сообщалось, что военные руководители в Буркина-Фасо заявили о смещении с поста временно исполняющего обязанности президента страны Мишеля Кафандо. Военные также сообщили о прекращении работы временного правительства. При этом охрана президента захватила Кафандо, премьер-министра и ряд министров в заложники.

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