Спецпосланник ООН по Сирии принял участие в марше против терроризма в Париже

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура представлял всемирную организацию на марше против терроризма, который прошел в воскресенье в Париже. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь (ООН Пан Ги Мун) приветствует проведение в Париже марша в память жертв террористических атак, совершенных в городе, а также в знак солидарности с жертвами терроризма по всему миру. Господин Стаффан де Мистура, специальный представитель генерального секретаря, представлял ООН на марше и от имени организации выразил неприятие организацией терроризма", - говорится в распространенном здесь сообщении.

В нем подчеркивается, что Пан Ги Мун вновь выражает соболезнования семьям жертв нападения на парижскую редакцию сатирического журнала "Charlie Hebdo", а также атаки на кошерный супермаркет во французской столице. "Он глубоко тронут кадрами марша и солидарностью, которую весь мир демонстрирует в последние дни", - отметили в пресс-службе. Генсек также заявил о своей приверженности "борьбе с экстремизмом, антисемитизмом и другими формами дискриминации, а также поощрению права на свободу слова и выражения мнений".

По оценкам организаторов воскресного марша, в Париже в нем приняли участие не менее 1,5 млн. человек. Аналогичные мероприятия проводились и в других городах страны. По данным МВД Франции, всего в стране на улицы вышли по меньшей мере 3,7 млн. человек.