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    Спасатели приостановили поиски огромного питона под Варшавой

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Поиски шестиметрового тигрового питона, слинявшая кожа которого ранее была обнаружена на берегу реки Вислы, были приостановлены из-за холодной погоды.

    Как сообщает Report, питона под Варшавой ищут на протяжении недели.

    «Мы завершили поиски, потому что слишком холодно для того, чтобы это пресмыкающееся куда-то двигалось», — пояснил официальный представитель мазовецкой пожарной охраны Кароль Кежковский.

    Он добавил, что в настоящее время змея, вероятно, спряталась.

    «Подождём, пока станет теплее — тогда есть шанс, что он оставит больше следов», — сказал Кежковский.

    Для поисков рептилии ранее были задействованы дроны.

    Сообщается, что размеры оставленной змеёй кожи составляют 5,5 м в длину и 50 см в ширину. Спасатели заявили, что рептилия после линьки может быть голодна и опасна для детей и домашних животных.

    В настоящее время правоохранительные органы Польши проводят проверку всех заводчиков змей в регионе. Также было открыто расследование по статье «Создание опасности жизни и здоровью людей».

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