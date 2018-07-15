Спасатели приостановили поиски огромного питона под Варшавой

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Поиски шестиметрового тигрового питона, слинявшая кожа которого ранее была обнаружена на берегу реки Вислы, были приостановлены из-за холодной погоды.

Как сообщает Report, питона под Варшавой ищут на протяжении недели.

«Мы завершили поиски, потому что слишком холодно для того, чтобы это пресмыкающееся куда-то двигалось», — пояснил официальный представитель мазовецкой пожарной охраны Кароль Кежковский.

Он добавил, что в настоящее время змея, вероятно, спряталась.

«Подождём, пока станет теплее — тогда есть шанс, что он оставит больше следов», — сказал Кежковский.

Для поисков рептилии ранее были задействованы дроны.

Сообщается, что размеры оставленной змеёй кожи составляют 5,5 м в длину и 50 см в ширину. Спасатели заявили, что рептилия после линьки может быть голодна и опасна для детей и домашних животных.

В настоящее время правоохранительные органы Польши проводят проверку всех заводчиков змей в регионе. Также было открыто расследование по статье «Создание опасности жизни и здоровью людей».