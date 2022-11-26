Создается база беспилотников США в Греции

База беспилотников США для контроля района от Черного моря до Эгейского моря и всего Средиземноморья появится недалеко от греческого города Лариса.

База беспилотников США для контроля района от Черного моря до Эгейского моря и всего Средиземноморья появится недалеко от греческого города Лариса.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Отмечается, что на аэродроме 110-го истребительного авиаполка Греции уже дислоцированы 8 модернизированных американских БПЛА MQ-9 Reaper. Первые четыре аппарата были привезены в страну и собраны в Ларисе, остальные четыре прибыли в готовом состоянии. Греческие вооруженные силы уже приступили к переговорам о закупке для себя трех таких БПЛА.

БПЛА американского производства способны следить за "противником", передавать в режиме реального времени изображение в оперативные центры, собирать данные, а также участвовать в поисково-спасательных операциях.

США вложили 33,5 млн долларов в военно-воздушную базу в Ларисе, чтобы на ней могли находиться технологически развитые платформы и беспилотники MQ-9 Reaper.