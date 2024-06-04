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Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета

Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета Истребитель ВВС Индии Су-30 разбился во время тренировочного полета на западе страны в штате Махараштра.
Другие страны
4 июня 2024 г. 13:47
Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета

Истребитель ВВС Индии Су-30 разбился во время тренировочного полета на западе страны в штате Махараштра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Lokmat Times.

Инцидент произошел в районе городе Нашик. По имеющимся данным, оба пилота выжили, так как успели катапультироваться. Сообщается, что один из летчиков получил ранения.

Самолет упал в поле, где в момент крушения никого не было. На место прибыли местные власти, военные и полиция. Причины случившегося выясняются. Предполагается, что к катастрофе могли привести технические неполадки.

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ в Индии производится по российской лицензии госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Он формирует основу индийской фронтовой авиации.

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