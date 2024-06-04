Жену премьера Испании вызвали в суд для показаний по делу о коррупции

Суд Мадрида вызвал для дачи показаний Бегонью Гомес, супругу председателя правительства Испании Педро Санчеса, по делу, связанному с возможным использованием связей и коррупцией в бизнесе.

Суд Мадрида вызвал для дачи показаний Бегонью Гомес, супругу председателя правительства Испании Педро Санчеса, по делу, связанному с возможным использованием связей и коррупцией в бизнесе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Высшего суда региона.

Согласно информации, юридическая инстанция вызвала для дачи показаний в качестве подозреваемой Бегонью Гомес в пятницу, 5 июля.

В апреле суд сообщил о начале расследования в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в бизнесе. Жалоба была подана синдикатом "Чистые руки", который признал, что обвинения основаны на публикациях в прессе.

По версии газеты El Confidencial, дело сосредоточено на отношениях Гомес с несколькими частными компаниями, которые получили средства и государственные контракты от правительства. Прокуратура просила о прекращении дела.

После начала расследования премьер отменил свои общественные мероприятия в течение нескольких дней, чтобы обдумать, останется ли он на посту. Санчес также обвинил правые и крайне правые политические силы страны в беспрецедентных нападках на Гомес. Впоследствии премьер заявил, что не покинет свой пост.