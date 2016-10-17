Совершено нападение на кортеж вице-президента Афганистана, 15 человек погибли, 20 ранены

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Совершено нападение на кортеж вице-президента Афганистана генерала Абдул-Рашид Дустума. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, при нападении на конвой погибли 15 афганских силовиков и 20 получили ранения.

Дустум попал в засаду в провинции Фарьяб на северо-западе страны, когда сопровождал конвой службы безопасности в район Гормач, захваченный талибами на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что боевики захватили район Гормач после ожесточенных столкновений с силами безопасности Афганистана.