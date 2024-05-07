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Tesla резко снизила продажи автомобилей китайского производства

Tesla резко снизила продажи автомобилей китайского производства Американский автопроизводитель Tesla продал в апреле 62 167 электромобилей китайского производства, что на 18% меньше, чем годом ранее.
Другие страны
7 мая 2024 г. 19:11
Tesla резко снизила продажи автомобилей китайского производства

Американский автопроизводитель Tesla продал в апреле 62 167 электромобилей китайского производства, что на 18% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из данных Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), опубликованных во вторник.

Поставки китайских автомобилей Model 3 и Model Y снизились на 30,2% по сравнению с мартом. Автомобили Tesla, произведенные в Китае, также экспортируются на различные рынки, включая Европу.

Резкое снижение результатов Tesla связывает с ростом продаж электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке, что происходит на фоне замедления спроса и жестокой ценовой войны с местными производителями.

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